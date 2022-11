Art il Clown va agli Oscar 2023: Terrifier 2 entra nella campagna For Your Consideration

Per gli Oscar 2023, che si stanno lentamente ma inesorabilmente avvicinando, è stato appena trovato un potenziale candidato più folle di RRR, il blockbuster indiano di SS Rajamouli: parliamo di Terrifier 2, lo scandaloso horror diretto da Damien Leone.

In queste settimane, infatti, negli Stati Uniti Terrifier 2 è diventato un vero e proprio fenomeno box office, guadagnandosi il titolo di quella che nel gergo degli analisti viene definita una 'sleeper hit', ovvero un prodotto lontano dai radar di tutti che, tramite il passaparola, riesce ad ottenere un successo inaspettato: per farvi un esempio, il film è costato appena 250mila dollari, ha incassato 400mila dollari nel suo primo giorno di programmazione nelle sale ma grazie al passaparola - inclusa l'approvazione di sua maestà Stephen King - in pochi giorni è arrivato a 8 milioni di dollari di incasso.

A confermare ufficialmente la candidatura di Terrifier 2 per gli Oscar 2023 ci ha pensato il sito internet Bloody Disgusting, che ha preso parte alla realizzazione del film in qualità di co-produttore: in questa nomination senza precedenti, l'amministratore delegato di Bloody Disgusting, Brad Miska, afferma: "No, non sarà mai nominato per davvero. E sì, è una totale sciocchezza. Ma sapete una cosa? Il pensiero di mettere alcuni membri dell'Academy di fronte ad un film horror così estremo che normalmente considererebbero molto al di sotto dei loro standard, è un'opportunità troppo esilarante per lasciarsela sfuggire."

Insomma, lo spirito di questa candidatura è assolutamente goliardico e nessuno si aspetta seriamente che Terrifier 2 possa ottenere qualche nomination, né che il famigerato e iconico Art the Clown spunti sul palco dell'Academy per ritirare una statuetta. Ma sarà sicuramente interessante capire se qualche votante degli Oscar avrà il coraggio di guardare il film quando sarà caricato sulla piattaforma delle votazioni!

Vi ricordiamo che quest'anno il periodo di eleggibilità sarà chiuso il 31 dicembre, con le votazioni per le nomination che inizieranno 12 gennaio e l'annuncio ufficiale delle candidature che sarà comunicato il 24 gennaio. La cerimonia dei 95esimi Academy Awards, invece, sarà live domenica 12 marzo.