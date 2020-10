Arsene Wenger: in arrivo un documentario sul più vincente allenatore dell'Arsenal

Nella settimana che vede la pubblicazione della sua attesa autobiografia, è stato annunciato anche un documentario di prossima realizzazione dedicato alla figura di Arsene Wenger, il tecnico più longevo e vincente nella storia dell'Arsenal, alla guida della squadra di club inglese dal 1996 al 2018. Il documentario è atteso per il 2022.

Proprio in questi giorni è uscita l'autobiografia di Wenger intitolata “My Life In Red & White” , mentre il documentario in arrivo dovrebbe avere il titolo ufficiale di Arsene Wenger: Invincible. Il progetto è stato commissionato da Canal Plus e verrà diretto da Gabriel Clarke - maggiormente conosciuto come reporter per la stazione televisiva ITV - e da Christian Jeanpierre, giornalista sportivo noto sulla televisione francese.

Il film, che verrà narrato dallo stesso Wenger, coprirà tutta la sua carriera in Francia, Giappone e Inghilterra e fornirà future interviste e contributi da alcune delle figure chiave del suo percorso sportivo, incluso il team considerato invincibile della stagione 2003/04. Come riportato su Variety, il documentario fornirà immagini d'archivio mai viste più alcuni filmati di repertorio che mostrano un Wenger nella sua sfera più intima e personale, insolito per un personaggio considerato da molti enigmatico per parecchi anni.

Parlando della sua partecipazione al progetto in questione, Wenger ha dichiarato: "Questo documentario si concentrerà su un periodo davvero speciale della mia vita e della mia carriera. Ho totale fiducia nel team realizzativo e nella casa di produzione. Gabriel e Christian erano probabilmente gli unici registi in grado di convincermi a fare questo documentario. Proverò a fornire il meglio dei miei ricordi e della storia della mia vita".

Arsene Wenger: Invincible non ha ancora una data d'uscita ufficiale e non sappiamo se arriverà al cinema o direttamente sul piccolo schermo, ma dovrebbe essere pronto in tempo per il 2022.