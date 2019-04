Arrow, Kirk Acevedo sperava che Felicity Smoak venisse uccisa

Come sappiamo l'attrice canadese Emily Bett Rickards lascerà Arrow al termine della settima stagione, non avendo rinnovato il contratto per apparire in nuovi episodi della fortunata serie tv The CW.

Durante un recente Fan Fest a Chicago, la co-star di Arrow Kirk Acevedo ha dichiarato di aver sperato che la produzione uccidesse Felicity Smoak nel corso delle precedenti puntate.

I fan della serie probabilmente ricordano che Felicity e Ricardo Diaz (il personaggio interpretato da Acevedo) hanno avuto una storia molto importante: per questo, l'attore è convinto che avrebbe dovuto uccidere Felicity piuttosto che farla andare semplicemente via dalla serie. Queste le parole di Acevedo:

"Avrebbero dovuto farmela uccidere. Sarebbe stato molto meglio per la trama, non pensate? Non puoi semplicemente lasciarla andare via. Avrebbero dovuto far sì che il mio personaggio la uccidesse. Semplice. Chiuso.”

Emily Bett Rickards ha debuttato per la prima volta sulla serie prodotta da The CW nel 2012. Da allora ha ripreso il ruolo di Felicity anche in altre serie dell'Arrowverse, come The Flash, Supergirl e i vari eventi crossover come Elseworlds e Crisis on Infinite Earths.

Restate con noi per ulteriori aggiornamenti riguardo il futuro della serie. Per altre recenti notizie, proprio la Rickards ha commentato l'annuncio della chiusura di Arrow, che come sappiamo terminerà con l'ottava stagione.