È in arrivo il super DVD: un solo disco può contenere 220mila film

Dopo la classifica dei film più costosi della storia, vi raccontiamo il nuovo disco che potrebbe contenere tutti i vostri kolossal preferiti senza troppi sforzi: il cosiddetto 'Super DVD', una nuova invenzione pronta a soppiantare i bluray e i bluray 4K UHD.

In queste ore, infatti, alcuni ricercatori cinesi hanno scoperto come potenziare un DVD per permettergli di contenere una quantità assurda di contenuti: secondo un nuovo studio pubblicato su Nature, il gruppo di ricerca è stato in grado di realizzare un disco con più di 100 strati, consentendogli di memorizzare circa 220mila lungometraggi.

Allo stato attuale, i DVD a strato singolo possono contenere circa due ore di contenuto mentre i dischi a doppio strato possono contenerne quattro, ma questa nuova invenzione sbaraglia completamente le carte in tavola: "Aumentiamo la capacità di archiviazione ottica dei dati al livello di petabit estendendo l'architettura di registrazione planare a tre dimensioni con centinaia di strati, rompendo nel frattempo la barriera del limite di diffrazione ottica dei punti registrati", scrive il team nel suo articolo. Insomma, un solo disco potrà contenere più film di quanti se ne possano vedere nell'arco di una vita: non ditelo alle major e al rinnovato mercato di vendita di bluray fisici!

Per altri contenuti, scoprite tutti i film di supereroi in arrivo nel 2024.