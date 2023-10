In arrivo una serie TV su Sergio Marchionne! 'Niente melò, solo pathos del business'

Semmai si fosse pensato di realizzare una serie su un personaggio che ha influenzato la storia della Fiat negli ultimi 30 anni, Sergio Marchionne è sicuramente la persona giusta. Pare che sia in programma una serie tv incentrata sulla vita del celebre imprenditore scomparso 5 anni fa.

Mentre è sempre più vicina l'uscita al cinema di Ferrari di Michael Mann che analizza la figura di uno degli uomini più importanti dell'imprenditoria automobilistica italiana, la regione Piemonte ha finanziato un progetto su un altro uomo che, in maniera totalmente differente, ha influenzato il mondo dell'auto: Sergio Merchionne. Secondo quanto trapelato, la storia dell'ex amministratore delegato della Fiat dovrebbe arrivare sul piccolo schermo con una produzione realizzata da Roberto Amoroso e Ariens Dams.

Il finanziamento di 700.000 euro rilasciato dalla regione in nome di un progetto sulla valorizzazione del territorio sarà fondamentale per portare avanti la serie, ancora in fase embrionale, che si intitolerà "Sergio Marchionne. Confessioni di un drogato di capitale". La storia sarà un adattamento dell'autobiografia rilasciata diversi anni fa sull'imprenditore di cui sono stati acquistati di recente i diritti. "L'idea è di fare una miniserie in 6 episodi di 50 minuti, che racconti la sua storia a partire dal 2004, anno in cui è arrivato alla Fiat fino alla morte con alcuni flashback. Un prodotto pop con la qualità di scrittura delle serie anglosassoni" ha spiegato Amoroso. "Non ci sarà un lato melò come nella maggior parte delle produzioni italiane, ma un un racconto con il pathos del business" ha concluso.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il prossimo film in uscita sul mondo dell'automobilismo, la critica ha promosso a pieni voti Ferrari di Michael Mann.