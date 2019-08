In arrivo la serie animata su Moon Girl and Devil Dinosaur prodotta da Laurence Fishburne

Nel mentre di una moltitudine di annunci da parte di Disney+ al D23 di Anaheim, Marvel e Disney Channel hanno annunciato in queste ultime ore una nuova partnership per lo sviluppo di una serie animata dedicata al popolare fumetto per adulti Moon Girl and Devil Dinosaur, ammaliante storia fuori da ogni canone.

Particolare interessante è che tra i produttori esecutivi, insieme Helen Sugland e Steve Loter, c'è anche Laurence Fishburne, che fa anche parte del Marvel Cinematic Universe nei panni di Bill Foster in Ant-Man and the Wasp. È stato proprio lo stesso attore ad annunciare l'arrivo della serie animata su Disney Channel nel mentre del panel di Walt Disney Studios.



Il personaggio di Devi Dinosaur è stato creato da Jack Kirby ma la serie a fumetti a lui dedicata è stata ideata originariamente da Amy Reeder, Brandon Montclare e Natacha Bustos solo nel 2015. La serie segue le avventure della tredicenne super-geniale Lunella Lafayette e del suo T-Rex di dieci tonnellate, conosciuto appunto come Devil Dinosaur, condotto nella moderna New York proprio dalla ragazza durante uno dei suoi curiosi esperimenti. I due instaureranno un rapporto di amicizia e collaborazione per proteggere Lower East Side da ogni tipo di pericolo.



Fishburne ha rivelato: "Da appassionato di fumetti, sono entusiasta di essere coinvolto nello sviluppo di questa serie animata per Disney Channel, che è la piattaforma adatta per esplorare questa piccola supereroina femminile afro-americane. Non vedo l'ora che il pubblico possa ammirare le spensierata avventure di Lunella e di Devil Dinosaur".