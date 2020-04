In arrivo il remake Universal del film cult The Night of the Hunter

Arriva un po' a sorpresa la notizia che Universal starebbe sviluppando un remake del cult The Night of the Hunter, conosciuto in Italia con il titolo La morte corre sul fiume e capolavoro del cinema in bianco e nero degli anni '50, diretto da Charles Laughton e con protagonista un indimenticabile Robert Mitchum.

Matt Orton (Operation Finale) è stato già ingaggiando per scrivere la sceneggiatura. Sebbene si sappia davvero molto poco sul nuovo progetto, è prevedibile possa trattarsi di una versione moderna e contemporanea dello splendido noir originale, piuttosto che giocare con la stessa epoca del film del 1955.



The Night of the Hunter segue la storia del fanatico religioso, truffatore e assassino Harry Powell che sposa per interesse una giovane vedova, sapendo che il defunto marito aveva nascosto 10 mila dollari alle autorità dopo una rapina andata male. I due figli della donna sono però riluttanti a rivelare ad Harry il luogo esatto della sepoltura del denaro, il che costringe l'uomo a pianificare modi sempre più sinistri per trovarlo. Si tratta di un film all'epoca giudicato controverso, data la natura dei temi trattati, l'oscurità del protagonista e il rapporto con i bambini piccoli, ma oggi considerato un vero e autentico capolavoro.



Alla produzione del remake del film troveremo Peter Gethers insieme ad Amy Pascal. Non è chiaro quando avremo altre notizie al riguardo.



