In arrivo il prequel di Training Day, sarà prodotto dalla Warner Bros.

Collider riporta che la Warner Bros. è a lavoro su un prequel di Training Day, celebre dramma poliziesco diretto da Antoine Fuqua su sceneggiatura di David Ayer.

La major ha assoldato lo sceneggiatore Nick Yarborough per scrivere la storia, che sarà ambientata dieci anni prima gli eventi del film originale; per essere precisi, il prequel sarà ambientato sul finire dell' aprile del 1992, due giorni prima che fosse emesso il verdetto di Rodney King, che ha generato numerosi disordini in tutta Los Angeles per quasi un'intera settimana.

Collider ha anche menzionato nel suo rapporto che il prequel di Training Day è ancora nelle primissime fasi di sviluppo, quindi non c'è nessun regista ancora assegnato al progetto. Non è anche chiaro se Antoine Fuqua, David Ayer o il produttore Jeffrey Silver saranno coinvolti in qualche modo.

Il film originale, uscito nel 2001, vantava le straordinarie interpretazioni di Ethan Hawke e Denzel Washington, rispettivamente nei panni di un giovane agente della polizia di Los Angeles e il suo partner più esperto. Grazie alla sua prova, Washington vinse il suo secondo Oscar, il primo come Miglior Attore dopo la vittoria come Non Protagonista avvenuta nel 1990 con Glory - Uomini di Gloria.

Quali sono le vostre impressioni sul progetto? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Training Day e alla recensione di Le Verità, nuovo film di Kore-Eda Hirokazu con protagonista Ethan Hawke attualmente nelle sale italiane dopo aver aperto il Festival di Venezia.