In arrivo un altro premio per Guillermo del Toro: 'AIS' Inaugural Gene Kelly Award'

Il 2022 si conferma un anno sempre più ricco di premi per il regista Guillermo del Toro. Il maestro messicano, infatti, dopo aver collezionato 4 nomination agli Oscar per Nightmare Alley e il premio alla carriera della Visual Effects Society, si prepara a ricevere un nuovo riconoscimento, l'Advanced Imaging Society Inaugural Gene Kelly Award.

Nel caso non conosceste l'AIS, si tratta di una società fondata nel 2009 da alti dirigenti di Hollywood per riconoscere nuove tecnologie rivoluzionare dell'industria cinematografica e promuoverne l'utilizzo, in modo da avvicinare le nuove generazioni al cinema. Inoltre, dal 2010 organizza gli AIS Lumiere Awards per premiare gli artisti più innovativi dell'industria. Il prossimo 4 marzo si terrà la dodicesima edizione di questa premiazione e verrà introdotta la nuova categoria dedicata alla memoria di Gene Kelly, leggendario attore, ballerino e regista, principalmente conosciuto per il capolavoro del musical, Cantando sotto la pioggia.

Qui di seguito, potete leggere come il presidente dell'AIS, Jim Chabin, descrive il Gene Kelly Award e i meriti di del Toro: "Molti di noi pensano a Gene Kelly come ad un grande attore e ballerino, ma era altrettanto significativo e creativo anche dietro la macchina da presa. Le sue ardite innovazioni nell'uso della macchina da presa, delle luci, della musica, delle coreografie e dell'animazione hanno cambiato la storia del cinema. Guillermo del Toro incarna pienamente lo stesso spirito pionieristico e siamo entusiasti al pensiero che sarà il primo a ricevere questo premio".

Per lo meno, la stagione dei premi sta compensando l'immeritato flop dell'ultimo film di del Toro, tanto grave da portare Martin Scorsese a invitare il pubblico a sostenere Nightmare Alley, che vi ricordiamo essere disponibile su Disney+ a partire dal prossimo 16 marzo. Dunque, con questi nuovi premi si arricchisce ulteriormente la collezione di del Toro, che comprende già due premi Oscar, un Golden Globe, un Leone d'oro, due Bafta e un Premio Goya.

Infine, consigliamo a tutti gli appassionati del cinema di del Toro di dare un'occhiata al primo trailer di Pinocchio, prossimo progetto d'animazione del grande autore messicano.