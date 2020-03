In arrivo un pop-up event per celebrare i 25 anni di Clueless - Ragazze a Beverly Hills

Dopo i 25 anni di Friends, ci apprestiamo ora a festeggiare un altro 25esimo anniversario, questa volta però di un cult cinematografico (ma sempre con Paul Rudd!): Clueless - Ragazze A Beverly Hills sta per debuttare con una pop-up experience in quel di Los Angeles.

Paramount Pictures presenta As If! pop-up, l'evento a durata limitata dedicato al cult con Alicia Silverstone, Paul Rudd e la compianta Brittany Murphy.

La rom-com coming of age del 1995 liberamente ispirata al romanzo di Jane Austen, Emma, vedeva come protagonista la fashionista Cher Horowitz (Silverstone), sveglia e affascinante, che un po' per hobby e un po' per tornaconto personale, si divertiva a fare da Cupido con le vite degli altri... e la sua.

In suo onore arriverà dunque il 31 marzo a Los Angeles la pop-up experience con menù a tema (snack a prova di Cher), esposizioni con ambienti del set, come il celebre armadio della ragazza, la villa degli Horowitz, il liceo e QUEL Valley Party, e degli immanbili photo moments che permetteranno di ricreare alcune delle scene più iconiche del film.

Se non volete perdervelo e siete in zona, l'evento aprirà i battenti il 31 marzo al 7100 Santa Monica Blvd., e durerà fino all'8 maggio. I biglietti saranno messi in vendita a partire da venerdì 6 marzo (ore 10.00 di mattina in America PST).

L'iniziativa è molto simile a quelle organizzate per altri titoli di successo, e non è da escludere una replica di una qualche portata anche a livello internazionale (dopotutto, il divano di Friends e l'evento a tema Breaking Bad sono arrivati anche da noi lo scorso anno).

Di recente è stato annunciato anche un reboot televisivo di Clueless - Ragazze a Beverly Hills che se ordinata dovrebbe andare in onda su CBS.