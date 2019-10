In arrivo un nuovo film di Jason Bourne, sarà legato alla serie tv Treadstone

Fan di Jason Bourne, gioite: con l'avvicinarsi della premiere di Treadstone, serie televisiva spin-off del franchise cinematografico action, è stato confermato che un sesto capitolo di Bourne è attualmente in fase di produzione.

A dichiararlo ci ha pensato il produttore Ben Smith, che oltre ad aver lavorato ad alcuni capitoli per il grande schermo, ha sviluppato anche la serie tv che debutterà negli USA alla fine di ottobre.

"Voglio dire, stiamo sicuramente lavorando ad un altro film", ha spiegato Smith. "Che cosa stiamo facendo all'interno di questa serie? Ci saranno rimandi e connessioni che spiegano che i personaggi della serie tv esistono all'interno dello stesso mondo e universo dei film? Assolutamente si. Ma non posso dire di più a questo proposito."

Ricordiamo che Matt Damon ha recitato inizialmente nei primi tre film della serie, The Bourne Identity, The Bourne Supremacy e The Bourne Ultimatum. Successivamente è stato sostituito da Jeremy Renner per il quarto film, The Bourne Legacy, anche se in seguito è tornato nell'iconico ruolo nel 2016 in quinto capitolo intitolato semplicemente Jason Bourne.

Il film fu un discreto successo al botteghino con un incasso globale di $415 milioni di dollari.

Voi cosa ne pensate? Sareste felici di un ritorno al cinema del franchise? Ditecelo nei commenti.

