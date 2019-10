A breve in arrivo novità sui sequel di Spider-Man: Un nuovo universo?

Dopo il successo commerciale e di critica di Spider-Man: Un nuovo Universo di Bob Persichetti targato Sony Animations, lo studio ha annunciato a stretto giro l'espansione del franchise con un sequel e uno spin-off, ma è ormai un anno che non si hanno notizie ufficiali in merito, per lo meno nulla di rilevante.

Al momento la Sony Pictures sembra molto focalizzata sullo sviluppo di Venom 2, Morbius e del sequel di Spider-Man: Far From Home in collaborazione con i Marvel Studios, ma a quanto pare si sono anche dedicati a progettare il prossimo futuro dello Spider-Verse animato, tanto che la pagine Instagram ufficiale del franchise si è oggi aggiornata con un video molto interessante.



Riportando infatti la scena di Spider-Man: Un nuovo Universo in cui i vari Ragni riuniti si riconoscono attraverso il loro sesto senso, l'account Spiderversemovie ha scritto: "Sta succedendo qualcosa. Il nostro senso di ragno pizzica". Forse a breve potrebbero essere dunque annunciati in via ufficiali i titoli o i dettagli dei nuovi progetti animati o magari si tratta di qualcosa di diverso, forse relativo alle serie televisive del franchise.



Attendiamo fiduciosi che i ragazzi di Sony Animations ci rivelino qualche sorpresa, magari persino una data d'uscita dei film. Vicini ormai a Natale, sarebbe davvero un regalo gradito.