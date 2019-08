E' in arrivo un lungometraggio live-action per Lupin III?

Lupin III rimane una delle serie anime più iconiche di sempre, probabilmente conosciuto perfino da chi ignora il significato della parola anime: creata dal defunto fumettista Monkey Punch, questa storia emozionante di ladri e imbroglioni ha tutto, dal dramma e all'action e latro ancora.

Di recente, gli Stati Uniti hanno dato il benvenuto a Lupin - o Lupin the Third come lo chiamano loro - sul grande schermo con la premiere a Los Angeles di Lupin III: La bugia di Fujiko, e sul tappeto rosso i colleghi di ComicBook hanno avvicinato una delle star del film per domandarle della possibilità di un futuro live-action.

Trattasi di Cristina Vee, la doppiatrice di Fujiko nella versione del film in lingua inglese, che a precisa domanda ha risposto di aver pensato ad un adattamento di Lupin proprio in questi giorni:

"In realtà ci stavo pensando perché mi chiedevo quale attrice sarebbe stata perfetta per Fujiko", ha chiesto Vee. "È davvero difficile, ma penso che ci siano così tante attrici che potrebbero farlo alla grande. Mi piacerebbe vedere un'attrice giapponese, ovviamente, nel ruolo. Ma penso che se se dovesse rifare un anime in live-action, beh, questo sarebbe perfetto".

Attualmente sono in lavorazione i live-action di Cowboy Bepop e di One-Piece, dunque è probabile che sia solo questione di tempo prima che ne venga annunciato uno anche per Lupin.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.