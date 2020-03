In arrivo una linea di costumi da bagno ispirata a Harry Potter

Non è ancora esattamente dietro l'angolo, ma l'estate inizia lentamente ad avvicinarsi e rischia di cogliere impreparato chi non se ne renderà conto per tempo. Per esempio, tra non molto inizieremo a porci il problema di cosa indossare in spiaggia o in piscina. Le ragazze appassionate alla saga di Harry Potter avranno una simpatica scelta in più.

Hot Topic ha infatti lanciato una linea di costumi da bagno femminili ispirati agli amatissimi film dell'occhialuto maghetto, che hanno reso famosi Daniel Radcliffe ed Emma Watson e lanciato Robert Pattinson. Sono disponibili in quattro versioni, con le colorazioni e gli stemmi delle quattro casate di Hogwarts (Grifondoro, Corvonero, Tassorosso e Serpeverde), e i rispettivi nomi sul retro.

I costumi, che potete vedere nell'immagine in calce alla news, presentano una parte superiore all'americana e un fondo a gonna, e sono dotati di coppe sagomate con ferretto. I prezzi vanno dai 35 ai 40 dollari.

A quanto pare, quindi, passano gli anni ma il franchise di Harry Potter continua ad essere amato dai vecchi fan e a conquistare nuovi adepti. Anche il merchandise è sempre molto attivo, basti pensare, oltre ai costumi da bagno, al recente lancio degli stampi per realizzare le monete di cioccolata della Gringott.

La serie su Harry Potter non è in ogni caso l'unica collezione Hot Topic ispirata al cinema e alla cultura pop: è in vendita ad esempio una linea Disney basata su fillm come La sirenetta, Lilo & Stitch, Oceania, Mulan, Nightmare Before Christmas e altri. Sono disponibili anche costumi dedicati al mondo Marvel, a Sailor Moon e My Hero Academia.