Disneyland, arriva il film sulla costruzione del parco: ecco chi sarà il regista

La Disney sta realizzando un film sulla creazione di Disneyland. A dirigere la pellicola ci sarà David Gordon Green, che uscirà presto al cinema con la sua ultima fatica. Si tratta di Halloween Kills di cui abbiamo avuto il trailer finale da poco. Il film in arrivo seguirà il making of del "posto più felice della terra".

Seguiremo Walt nel periodo in cui aveva ancora vivo e ha avuto l'idea. Come sappiamo Disneyland ha aperto il 17 luglio 1955 ad Anaheim, in California. È stato il primo parco a tema Disney, con la Mouse House che è arrivata in Florida, Tokyo, Hong Kong, Cina e Parigi, con un totale di dodici parchi in tutto. Disney ha avuto l'idea mentre le sue figlie cavalcavano la giostra al Griffith Park di Los Angeles. Ha anche ricevuto grande ispirazione da luoghi come il Museo di Henry Ford e il Greenfield Village.

Il film sarà scritto da Even Spiliotopoulos, e non sappiamo ancora chi sarà scelto per interpretare il capo. In verità non è la prima volta che Walt viene portato sullo schermo. Infatti lo abbiamo visto nel 2013, nella pellicola Saving Mr. Banks, dove Tom Hanks ha vestito i suoi panni nel tentativo di ottenere i diritti per il personaggio di Mary Poppins.

Presumibilmente il nuovo film si concentrerà più sulla figura di Walt Disney, e proverà a portare sullo schermo tutto il processo creativo che porta alla nascita della "magia" dei parchi di divertimento della casa di produzione. Il momento è particolare: dopo il grave danno inflitto dalla pandemia, Disneyland ha riaperto l'estate del 2020, con perdite sostanziose. Che sia un modo per rilanciarlo? Chissà, lo scopriremo presto. Intanto aspettiamo nuove notizie sul film di David Gordon Green.