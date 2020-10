In arrivo un film live-action di Tintin! Non sarà collegato alla saga di Steven Spielberg

Finalmente sono in arrivo nuove indiscrezioni sulla produzione di un film di Tintin, anche se sfortunatamente il progetto non sembrerebbe essere legato all'attesissimo sequel dell'opera di Steven Spielberg e Peter Jackson.

Da Le avventure di Tintin: Il segreto dell'unicorno uscito nel 2011, sono arrivate negli anni diverse promesse circa un sequel di quel film d'animazione, purtroppo mai concretizzate: Spielberg aveva diretto il primo episodio della saga prodotto da Peter Jackson, con Jackson che avrebbe dovuto dirigere il secondo avendo Spielberg come produttore in un cambio di ruoli amichevole.

Ora il regista francese Patrice Leconte ha rivelato i piani per realizzare un film live action di Tintin basato sul fumetto di Hergé, "The Castafiore Emerald", uno degli ultimi racconti del personaggio. La storia è ambientata in un unico luogo, Marlinspike Hall, la casa del Capitano Haddock, che insieme a Tintin e Snowy deve recuperare uno smeraldo per la famosa cantante lirica Bianca Castafiore. Tuttavia, il progetto proposto da Leconte potrebbe aver incontrato un ostacolo prevedibile: le questioni relative ai diritti.

Secondo SlashFilm, Leconte stava negoziando con Paramount France per i diritti di sfruttamento del personaggio, ma i colloqui si sarebbero bloccati in questi giorni. Al momento è impossibile stabilire se questo stallo sia dovuto all'ancora vivo interesse di Spielberg per il personaggio, ma è certamente una situazione da monitorare.

Come al solito, vi terremo aggiornati.