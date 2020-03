In arrivo Corona Zombie, l'horror ispirato al Coronavirus e girato in tempi record

La casa di produzione Full Moon Features ha annunciato che l'uscita di Corona Zombies, un nuovo horror già in fase di post-produzione che, come facilmente intuibile dal titolo, si ispirerà alla pandemia di Coronavirus che si sta attualmente diffondendo in tutto il mondo.

Mentre tutte le manifestazioni sportive sono state interrotte, i cinema chiusi, i film rimandati e le serie tv interrotte, la Full Moon ha invece ingranato la quinta e girato in fretta e furia uno dei suoi progetti trash (in grado di rivaleggiare con quelli della Asylum) per diffondere un po' di sano e imbarazzante divertimento.

Per darvi un'idea della cura e la meticolosità con la quale il film è stato realizzato, vi basti sapere che la data di uscita (ovviamente per il mercato digitale) è stata fissata al 10 aprile. Una piccola anticipazione di ciò che ci aspetta è offerta dalla locandina ufficiale, che potete trovare in calce all'articolo e che presenta alcuni zombi che indossano maschere respiratorie e stringono l'oggetto più ambito al mondo: la carta igienica.

Insomma, da oggi in poi quando penserete al tempismo perfetto ricordatevi della Full Moon Features: l'appuntamento, ve lo ricordiamo, è fissato per il 10 aprile.

