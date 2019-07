L'arrivo al cinema dei film di The Walking Dead è stato deciso all'ultimo momento

Stando ad un recente report di The Wrap, in origine la AMC aveva optato per una ben più canonica messa in onda televisiva per la distribuzione dei film di The Walking Dead.

Come ha palesato il trailer ufficiale del film, il primo capitolo della trilogia incentrata su Rick Grimes sarà proiettato nei cinema grazie alla distribuzione di Universal Pictures, ma il capo della programmazione David Madden afferma che il network non aveva puntato su una versione teatrale.

"Inizialmente aveva considerato una classica messa in onda su AMC, o addirittura la distribuzione tramite una piattaforma di streaming on demand", ha detto Madden a TheWrap. "È un sogno incredibile vedere un programma televisivo ancora in corso che trasformarsi in un film per il grande schermo. Non è una cosa che si vede tutti i giorni."

Ma non tutti sono felici della realizzazione di questo sogno: alcuni fan della serie tv infatti si sono aspramente lamentati su Internet del fatto che adesso dovranno pagare per vedere i film, accusando AMC di aver "barato" annunciando prima una serie di film da mandare in onda in tv, salvo poi cambiare idea in occasione del Comic-Con di San Diego.

Voi da che parte state? Fatecelo sapere nei commenti.

Per altre informazioni, scoprite degli indizi nascosti nel trailer del film di The Walking Dead.