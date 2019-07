L'arrivo di Captain Marvel nella nuova clip ufficiale in 4K di Avengers: Endgame

In attesa di poter mettere le mani su una delle copie della versione home video di Avengers: Endgame, in uscita il prossimo settembre, la Marvel sta diffondendo in rete molto clip ufficiali in 4K del capitolo conclusivo dell'Infinity Saga diretto dai fratelli Russo, ora film di maggior incasso nella storia del cinema.

Dopo aver quindi ammirato l'Avengers Assemble di Captain America e il grande momento di Iron Man, è adesso il turno di passare a un altro importante momento del sontuoso showdown di Avengers: Endgame, ed esattamente l'arrivo di Captain Marvel (Brie Larson) sul campo di battaglia contro Thanos. In estrema difficoltà, i vendicatori uniti sono bombardati dai colpi della Santuario II, che improvvisamente cambia bersaglio e mira al cielo: sta arrivando qualcosa con un'energia pazzesca. Non è però un uccello, né un aereo, né tento meno Superman...



È Captain Marvel, che con la sua inarrestabile energia fotonica attraversa come burro da parte a parte la Santuario II, distruggendola con un solo colpo per poi atterrare sul campo di Battaglia e andare in aiuto di Spider-Man (Tom Holland). Anche questa, una delle più belle sequenze della guerra finale bene contro male.



Avengers: Endgame uscirà in Dvd, Blu-ray e 4K Ultra HD il prossimo 4 settembre.