In arrivo un biopic sui Bee Gees: in cabina di regia ci sarà John Carney

Il regista di Sing Street John Carney dirigerà un biopic sui Bee Gees per la Paramount Pictures.

Già nel 2019 il produttore di Bohemian Rhapsody Graham King aveva detto di essere al lavoro su un film sui Bee Gees, che entra in produzione ben tre anni dopo, fermato solo momentaneamente dalla pandemia da covid-19. Ormai è cosa nota che i film musicali siano fonte di incredibili guadagni al botteghino, e oltre a Bohemian Rhapsody la Paramount ha anche lavorato recentemente su una pellicola biografica su Elton John Rocket Man mentre al momento sta sviluppando un film su Bob Marley con Kingsley Ben-Adir.

I Bee Gees sono un celebre gruppo che ha venduto in tutto il mondo oltre 220 milioni di dischi. Pur essendo attivi sin dalla fine degli anni '50, la loro popolarità è aumentata vertiginosamente dopo aver scritto le canzoni per il film Saturday Night Fever.

Kenneth Branagh avrebbe in verità dovuto dirigere il progetto, ma ha lasciato la pre-produzione alla fine dell'anno scorso a causa di conflitti di programmazione. Al suo posto è arrivato il già citato John Carney, che in carriera ha diretto molti film musicali pluripremiati, come Once, Begin Again e Sing Street. Questa sarà la prima volta che si misura con la storia di una band realmente esistita, portando la sua carriera e la sua narrazione sempre strettamente legata alla musica, a un nuovo livello.