In arrivo un adattamento di Just Cause dallo sceneggiatore di John Wick

Con il film di Supermario in arrivo nel 2022, il successo di Detective Pikachu e l'arrivo di Sonic, l'interesse di Hollywood nei confronti dei videogame è ai massimi storici.

Proprio in queste ore, Variety ha riportato che la società tedesca Constantin Film ha acquisito diritti cinematografici per la serie di videogiochi Just Cause e ha ingaggiato il creatore di John Wick Derek Kolstad per scrivere la sceneggiatura. Robert Kulzer di Constantin Film e Adrian Askarieh di Prime Universe Films produrranno il progetto insieme a Kolstad, che ha scritto i tre film della saga con Keanu Reeves (leggi: Everycult su John Wick 2).

I produttori hanno svelato Just Cause dopo che Lionsgate ha ufficializzato John Wick 4 per il 21 maggio 2021. I produttori mirano a creare un franchising basato sui giochi d'azione open world di Avalanche Studios e Square Enix. La serie prende il nome dall'invasione degli Stati Uniti del 1989 a Panama, nome in codice Operation Just Cause.

Il film seguirà Rico Rodriguez (alias "The Scorpion") in una missione contro il tempo per fermare un letale gruppo di mercenari noto come Mano Nera. Martin Moszkowicz di Constantin Film sarà uno dei produttori esecutivi del film insieme a Square Enix. Il progetto è una priorità assoluta per Constantin e inizierà le riprese nel 2020.

