In arrivo l'adattamento cinematografico della graphic novel White Bird: A Wonder Story

Come riporta il The Wrap, la Lionsgate ha annunciato di essere al lavoro su di un adattamento cinematografico della graphic novel di prossima pubblicazione (uscirà in America martedì 8 ottobre) intitolato White Bird: A Wonder Story, scritto e disegnato da R.J. Palacio e costola dell'universo narrativo di Wonder.

L'opera più nota dell'autrice, infatti, è già approdata al cinema in uno bel film diretto da Stephen Chbosky (Noi siamo infinito) e con protagonisti Jacob Tremblay, Owen Wilson e Julia Roberts, e adesso lo studio è pronto a tornare a quell'Universo grazie a questo fumetto. La storia di White Bird è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, nella Francia occupata dai Nazisti, ma la Palacio ha rivelato che Wonder e la graphic novel saranno in qualche modo collegati.



La trama segue la storia di una giovane ragazza ebrea nascosta da una ragazzo e dalla sua famiglia, con un focus che va a scavare a fondo nella vita da favola della protagonista prima dello scoppio della guerra e in tutti i tragici cambiamenti successivi e improvvisamente il ragazzo che evitava a scuola diventa il suo salvatore e migliore amico. La connessione emotiva di White Bird con Wonder si trova in una Nonna che racconta la storia al nipote Julian, che i fan di Wonder conoscono sia dal libro che dal film. E la sua storia lascia evolvere anche lo stesso Julian, che comprendo come il potere della gentilezza possa costruire ponti, ammorbidire cuori e salvare delle vite.



White Bird: A Wonder Story non ha ancora una data d'uscita ufficiale.