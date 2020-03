Arriverà ad aprile in Italia l'autobiografia di Woody Allen con La Nave di Teseo

A causa del riemergere delle polemiche che hanno coinvolto in passato Woody Allen, il suo ultimo film non ha trovato distribuzione in America così come la sua autobiografia fatica a trovare un editore; ma in Italia il libro arriverà ad aprire con La Nave di Teseo.

Già nei mesi scorsi Lucky Red era stata la prima ad annunciare la distribuzione di Un giorno di pioggia a New York nel nostro paese e ora la casa editrice di Elisabetta Sgarbi pubblicherà l'autobiografia del regista. Intitolata A proposito di niente, il volume consisterà di 400 pagine e avrà un costo di 20€, una volta che verrà distribuita nelle librerie e negli store digitali, il prossimo 9 aprile. Così, Elisabetta Sgarbi subito dopo l'annuncio: "Sono felice e onorata che Woody Allen abbia scelto La Nave di Teseo per pubblicare la sua autobiografia, che attendevamo da molti anni; e che abbia scelto di continuare a lavorare con i suoi editori di sempre, primo fra tutti Umberto Eco, per noi una presenza viva, che per primo lo portò, come scrittore, in Italia".

In passato, il regista newyorkese aveva già autorizzato la stesura a terzi di alcuni stralci di sue interviste raccolti in volumi come Woody su Allen di Stig Björkman (edito da Laterza) o come Conversazione con Woody Allen di Jean-Michel Frodon (Einaudi), ma A proposito di niente sarà la prima vera e propria autobiografia di Woody Allen.

Nei confronti del volume c'è molta attesa, specialmente se verrà affrontata - quasi certamente - la vicenda che ha coinvolto il regista con l'ex-moglie Mia Farrow e il riemergere delle polemiche sorte negli anni '90, con le accuse di abuso nei confronti della piccola Dylan Farrow. Nel comunicato diffuso da La Nave di Teseo si legge che il libro "è la storia completa della vita, personale e professionale, di Woody Allen, attraverso il suo impegno nel cinema, a teatro, in televisione, nei nightclub e nella stampa. Allen racconta anche del suo rapporto con la famiglia, gli amici e gli amori della sua vita".

Attualmente, Woody Allen sta lavorando alla post-produzione del suo nuovo film, Rifkin's Festival, nel cui cast troveremo Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wally Shawn e Christoph Waltz. Il film racconterà la storia di una coppia americana sposata che va al San Sebastián Film Festival, dove rimangono catturati non solo dalla bellezza e dal fascino della Spagna, ma anche dalla fantasia e dalla magia del cinema. Come sempre non mancheranno intrecci amorosi, con lei che inizierà una relazione con un geniale regista francese e lui che invece si innamorerà di una bellissima donna spagnola.