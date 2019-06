Arrivederci Professore: debutto da primo della classe per il nuovo film con Johnny Depp

Buone notizie per i fan di Johnny Depp: se negli USA le cose per la (ormai) ex star di Pirati dei Caraibi e la (quasi ex) star di Animali Fantastici non vanno propriamente bene, in Italia la musica è diversa dato che Arrivederci Professore ha debuttato in testa alla classifica del box office.

L'opera seconda di Wayne Roberts esordisce con 72mila euro ottenendo anche la miglior media per sala: non un risultato entusiasmante, certo, ma comunque sufficiente a superare tutta la concorrenza, sia dei film già in sala sia delle nuove uscite.

Al secondo posto troviamo Pets 2 – Vita da Animali: il film d'animazione della Illuminatio incassa 51mila euro, portandosi ad un totale di 2.4 milioni. Debutto invece in terza posizione per La Bambola Assassina, avvantaggiata nel totale da un'uscita anticipata al mercoledì e che, con i 48mila euro incassati giovedì, sale a 105mila euro complessivi.

Quarto posto per Aladdin, che incassa altri 43mila euro salendo a 14.1 milioni complessivi, e infine chiude la top-five X-Men: Dark Phoenix con ulteriori 43mila euro che fanno lievitare il totale a 2 milioni di euro. Rapina a Stoccolma, altra nuova uscita della settimana, entra nella top-ten ma si posiziona lontanissima dal podio, all'ottavo posto, con appena 12mila euro di incasso.

Che programmi avete per la settimana? Quale o quali film andrete a vedere? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al trailer di Arrivederci Professore e alla nostra recensione di Arrivederci Professore.