È arrivato l'esilarante Honest Trailer dell'intero Marvel Cinematic Universe

"Do Honest Trailer on Captain Marvel", "Ant-Man and the Wasp please", "Do Infinity War": sono solo alcune delle centinaia di richieste ricevute negli anni da Screen Junkies per i suoi esilaranti trailer onesti, richieste che nel tempo ha sempre accolto, arrivando adesso a fare un video sull'intero MCU.

"In un mondo dove una società in banca rotta ha venduto i diritti cinematografici dei suoi migliori personaggi per due soldi, perché pensava che i film sarebbero stati un ottimo modo per vendere più fumetti, un giovane executive riesce a tirare fuori il meglio dai rifiuti che non vuole nessuno, facendo tutto così dannatamente bene che la Disney decide di comprarli PRIMA CHE FOSSE COOL".



Questa la descrizione con cui si apre l'Honest Trailer del Marvel Cinematic Universe, prima che la solita voce enfatica e ironica si addentri nei meandri delle vari produzioni ideate da Kevin Feige e soci. In un'altra descrizione appena dopo l'incipit sentiamo "benvenuti nel MCU, una serie tv fatta di film sui fumetti dove la magia è in effetti scienza" (e via di carrellata di scene dove si sentono i personaggi dire "la magia è scienza").



Si prosegue poi con "i mille momenti alla Zio Ben", "le continue trasformazioni del look", "le inquadrature del petto nudo de protagonisti" e - soprattutto - con il fatto che i personaggi, nel MCU, dicono sempre "i loro nomi da supereroi a voce alta". Arriva anche: "Le persone dicono che un eroe è valido quanto il suo villain, ma grazie a Dio non è vero perché altrimenti il MCU sarebbe un ammasso di spazzatura".



Ma tutti sanno che il vero nemico del MCU è IL PAPÀ!