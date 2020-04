E se arrivasse un live-action per Mario dopo il successo di Sonic - Il Film?

Film come Detective Pikachu e Sonic The Hedgehog hanno invertito la tendenza dei film tratti dai videogiochi ad essere, in genere, prodotti scialbi e ben poco originali. Visto l'inaspettato successo di critica e botteghino del film di Jeff Fowler, dunque, non è improbabile che le produzioni provino a seguire la strada tracciata dal riccio blu.

Al momento non ci sono news certe al riguardo, ma per portarsi avanti col lavoro l'Hollywood Reporter ha cominciato a sondare il terreno chiedendo ai propri lettori quali videogiochi famosi vorrebbero veder trasposti sul grande schermo.

I nomi venuti fuori sono tanti, da Halo a GTA, passando per The Elder Scrolls, Call of Duty, Legend of Zelda, Pac-Man e tanti altri, ma a sbaragliare la concorrenza è stato lui, l'idraulico più famoso del mondo, l'immortale Super Mario.

Ebbene sì, pare proprio che siano parecchi i fan che vorrebbero vedere nuovamente sul grande schermo un live action sul personaggio più famoso della scuderia Nintendo, probabilmente anche per dargli una seconda possibilità dopo quel film con Bob Hoskins che nel 1993 non fu esattamente quel che si dice un successo di critica.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un nuovo film live action su Super Mario? E, soprattutto, quale attore vorreste vedere nel ruolo del protagonista? Nel frattempo, per chi volesse darvi un'occhiata, sono stati pubblicati online i primi otto minuti di Sonic - Il Film; una scena eliminata di Sonic The Hedgehog, invece, ci ha mostrato un destino alternativo per un personaggio.