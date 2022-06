Arrivano i Thunderbolts! I Marvel Studios scelgono il regista: ecco cosa sappiamo

Si parlava ormai da tempo di un film sui Thunderbolts, e ora sembra che stiamo per essere accontentati, dato che i Marvel Studios hanno scelto chi dirigerà il progetto a loro dedicato.

Tra i 5 registi che vorremo nel MCU noi vi proponevamo Mike Flanagan al timone di un progetto sui Thunderbolts, ma pare che i Marvel Studios abbiano trovato una loro soluzione alla questione, e di certo molto più inaspettata.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, sarà Jake Schreier (Robot & Frank, Città di Carta) a dirigere il film dedicato al gruppo di supereroi composti da villain (o, almeno, personaggi risultati in un qualche modo ostili durante il corso del MCU), che sembra stare guadagnando terreno a livello produttivo.

Stando a quanto riferito da alcuni insider, infatti, mentre il film dei Fantastici 4 orfano di Jon Watts sarebbe ancora alla ricerca di un regista, la pellicola che potrebbe veder tornare diversi volti familiari (come la Yelena Belova di Florence Pugh, l'US Agent di Wyatt Russell, il Baron Zemo di Daniel Brühl, Taskmaster, Ghost, Abomination e persino il Soldato d'Inverno di Sebastian Stan) sarebbe ora in fase di sviluppo attivo, e la presentazione fatta da Schreirer avrebbe conquistato i piani alti della compagnia.

A scrivere il film dei Thunderbolts sarà lo sceneggiatore di Black Widow Eric Pearson, mentre il Presidente e CCO dei Marvel Studios Kevin Feige sarà tra i produttori.

Al momento non abbiamo molti dettagli in merito, sappiamo solo che vedremo il gruppo titolare accettare delle missioni da parte del governo, e che alcune star del MCU sono state contattate per sistemare eventuali conflitti di calendario per la prossima estate, quando dovrebbero avere inizio le riprese.