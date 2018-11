Arrivano i 'reboot' di Shrek e de Il Gatto con gli Stivali

Tutti i progetti legati ad uno Shrek 5 sono stati archiviati, in quanto arriverà, al suo posto, una sorta di "reboot" cinematografico del franchise ad opera di Chris Meledandri, l'uomo dietro Cattivissimo Me ha confermato Variety.

La Universal Pictures ha ingaggiato Chris Meledandri per reinventare sia Shrek che Il Gatto con gli Stivali per una nuova generazione di spettatori; l'unica cosa che Meledandri non vuole è cambiare il cast vocale di questi franchise in quanto crede che parte della magia e del successo di questa serie di pellicole sia da attribuire alle voci (di cui facevano parte Mike Myers, Eddie Murphy e Antonio Banderas). "La sfida, per noi, è quella di trovare qualcosa che non sembri un altro film in una serie di sequel" ha commentato Meladandri.

Questa mossa arriva dopo che Comcast ha comprato la casa di Shrek, la Dreamworks Animation, nel 2016 per 3.8 miliardi di dollari. Inizialmente Meladandri sembrava vicinissimo a supervisionare la Dreamworks oltre alla sua Illumination, ma rifiutò l'offerta. Per ora Meladandri non ha ancora trovato la storia giusta per il nuovo film di Shrek ma, per lui, siamo comunque vicinissimi a rivivere la magia di quest'orco sul grande schermo.