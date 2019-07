Arrivano le prime fanart di Mahershala Ali nei panni di Blade

L'annuncio di un nuovo film su Blade è stato uno dei momenti di punta del panel Marvel al Comic-Con di San Diego. I fan chiedevano da tempo una nuova trasposizione delle avventure del celebre cacciatore di vampiri, e finalmente saranno accontentati.

La scelta di Mahershala Ali, d'altronde, ha messo d'accordo l'intera fanbase come sempre più di rado accade, con i fan sempre pronti a contestare la scelta di questo o quell'attore. Il protagonista di Green Book e True Detective 3 sembra invece la persona più adatta a raccogliere l'eredità di Wesley Snipes, che ha infatti reagito con entusiasmo all'annuncio di Marvel.

I fan presenti sui social si sono quindi ovviamente scatenati ad immaginare come potrà apparire l'attore premio Oscar nei panni di uno dei personaggi più attesi del mondo Marvel: vi riportiamo qui una delle fanart che hanno maggiormente riscontrato il gradimento degli altri utenti. Niente male, no? Chissà se Marvel opterà per qualcosa di simile o tenterà in qualche modo di rivoluzionare il look del personaggio.

Dopo la reazione positiva di Wesley Snipes, ovviamente, Mahershala Ali si è detto orgoglioso degli auguri del collega. Non solo Snipes, comunque, ha apprezzato la scelta: anche Chis Pratt si è detto felice dell'arrivo di Ali nei panni di un personaggio Marvel. Chissà che prima o dopo Blade non possa venir integrato nella timeline del Marvel Cinematic Universe...