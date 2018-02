Arrivano nuove immagini promozionali di Avengers: Infinity War, svelato nuovo villain?

In attesa di vedere il cinefumetto questo 25 aprile in Italia, ecco debuttare in rete delle nuove immagini promozionali da Avengers: Infinity War che ci svela, nuovamente, il look dei personaggi principali del film. Trovate tutte le foto nella galleria di immagini in calce alla news.

Le immagini ci mostrano, per esempio, una nuova occhiata alla nuovissima armatura di Iron Man in Avengers: Infinity War ma anche un nuovo potenziale villain... chi sarà?

Ci sono voluti dieci anni di storie per arrivare a questo punto nel Marvel Cinematic Universe. Iniziato a maggio del 2008 con Iron Man e con L'incredibile Hulk (prodotto insieme alla Universal e, per questo, spesso 'dimenticato'), il Marvel Cinematic Universe lanciava l'idea dell'Universo Cinematografico, praticamente l'universo dei fumetti riproposto al cinema con una serie di pellicole autonome ma collegate tra loro da una storyline principale che culminerà, come detto, questo aprile in Infinity War. Dopo quei due la Marvel, inarrestabile, ha proposto negli anni tre film su Thor, tre film su Captain America, altri due sequel di Iron Man, una pellicola su Ant-Man e una sul Dr. Strange, due pellicole dedicate ai Guardiani della Galassia, una pellicola su Spider-Man (grazie ad un accordo stipulato successivamente con Sony) e due film sugli Avengers. Da mercoledì 14 febbraio è nelle sale l'ultimo tassello: Black Panther.