Arrivano conferme: quello trapelato online è davvero lo script di Trevorrow

La notizia del giorno nell'universo Star Wars è la fuga di notizie che ha portato lo YouTuber Robert Meyer Burnett a raccontare in un video i dettagli della presunta sceneggiatura originale dell'Episodio IX, scritta da Colin Trevorrow, che poi abbandonò il progetto per divergenze creative, sostituito da J.J. Abrams.

Stando alla bozza, scritta nel 2016 insieme a Derek Connelly, diverse cose sarebbero cambiate rispetto a quelle che abbiamo visto al cinema con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, a cominciare dal titolo, che sarebbe stato Duel of the Fates. Avremmo poi assistito, tra l'altro, a una trama più oscura per Kylo Ren e a una diversa missione per Rose Tico e Finn.

Non ci sono state al momento dichiarazioni ufficiali, ma il sito Collider riferisce che fonti attendibili, che hanno familiarità con la sceneggiatura di Trevorrow, hanno confermato che il video di Burnett riflette accuratamente ciò che era scritto in quella bozza.

Sembra proprio destino, a questo punto, che ciò che riguarda il nono episodio di Star Wars debba finire alla mercé di tutti: qualche mese fa, infatti, a causa di una disattenzione di John Boyega era finito su eBay lo script di L'Ascesa di Skywalker, poi recuperato dalla produzione in tempo per evitare danni. Queste rivelazioni, invece, scateneranno prevedibilmente dibattiti tra i fan su quale sarebbe stata la versione migliore. E voi che ne pensate? Come vi sembrano i dettagli trapelati dello script di Colin Trevorrow? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.