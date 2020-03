Arrivano conferme: Ben Affleck e Ana De Armas fanno coppia

Si vociferava già da qualche giorno che tra Ben Affleck e Ana De Armas ci fosse del tenero: i due erano stati visti e fotografati spesso insieme e sembrava che la scintilla fosse scoccata, complice il set di Deep Water, thriller erotico di Adrian Lyne. Le nuove immagini che stanno facendo il giro dei social sembrano darne conferma.

Sull'account Twitter Ana de Armas Brasil, infatti, alcune immagini mostrano la coppia su una spiaggia della Costa Rica, e in uno degli scatti l'ex interprete di Batman bacia l'attrice, che comparirà nel prossimo James Bond, No Time to Die.

Il tweet si può vedere in calce alla news, e il tempismo della notizia non potrebbe essere migliore per le relazioni e la carriera dei due attori: Ben Affleck, infatti, è reduce da una serie di problemi, dalla fine del matrimonio con Jennifer Garner alla riabilitazione per abuso di sostanze, oltre a essere stato coinvolto in alcuni scandali #MeToo. Dopo Cena con delitto - Knives Out, la carriera di Ana de Armas sembra invece sempre più in rampa di lancio, anche se per vederla nel ruolo di Bond Girl, a causa dell'emergenza Coronavirus, saremo costretti ad aspettare fino a novembre.

Anche Deep Water dovrebbe uscire a novembre 2020. Le riprese sono terminate da circa un mese a New Orleans, ed è proprio da allora che Ben Affleck (47 anni) e Ana de Armas (31) avrebbero iniziato a frequentarsi.