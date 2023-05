Arrival, come finisce il film di Denis Villeneuve con Amy Adams?

Nel 2017, Arrival fu capace di sorprenderci tutti giocando con fantascienza e filosofia come solo i grandi autori riescono a fare, confermando l'enorme talento di Denis Villeneuve nel muoversi nel genere che preferisce: ma con quale colpo di scena finale il film con Amy Adams fu capace di lasciarci tutti a bocca aperta?

Facciamo un veloce recap: in Arrival alcune misteriose navicelle spaziali atterrano in vari punti del pianeta, con le nazioni coinvolte che cercano quindi di entrare in contatto con le creature venute dallo spazio tramite l'aiuto di scienziati e linguisti, tra cui la Louise Banks interpretata da Amy Adams, sul cui punto di vista si concentra la videocamera di Villeneuve.

Proprio il punto di vista di Louise ci anticipa per tutta la durata del film ciò che scopriremo nel finale: quelli che sembrano flashback sono infatti nient'altro che visioni di Louise del suo stesso futuro. La lingua che la nostra imparerà per comunicare con gli alieni permette infatti di avvertire il tempo come un ciclo e non come un flusso che scorre in una sola direzione: questa straordinaria abilità consente dunque alla nostra linguista non solo di riuscire a mettersi in contatto con la Cina evitando lo scoppio di una guerra mondiale, ma anche di prevedere nascita e morte di sua figlia, nata dall'unione con quell'Ian Donnelly conosciuto proprio durante il lavoro di ricerca svolto al tempo dello sbarco delle navicelle.

Qui sta, infine, il dilemma morale: pur conoscendo il tragico futuro di sua figlia, Louise decide comunque di cedere ai sentimenti per Ian, condannando quindi entrambi a provare un dolore che cambierà inevitabilmente le loro vite. Per saperne di più, comunque, vi lasciamo qui la nostra recensione di Arrival.