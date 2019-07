Arriva il trailer del reboot di Jay and Silent Bob, c'è anche Ben Affleck

In occasione del San Diego Comic-Con è stato presentato il trailer del reboot di Jay and Silent Bob, il nuovo film di Kevin Smith che dovrebbe uscire entro la fine dell'anno. Nel film ci saranno anche Ben Affleck e Matt Damon.

Tra il 1994 e il 2001, Ben Affleck ha partecipato a quattro dei primi cinque film di Kevin Smith, debuttando in Generazione X. Matt Damon invece era apparso in In cerca di Amy, e successivamente i due avevano recitato insieme in Dogma. Negli anni i rapporti tra Smith e Affleck si erano però deteriorati, prima del recente riavvicinamento.

Il trailer del film mostra i due iconici personaggi, interpretati da Jason Mewes e dallo stesso Smith. Quando i due vengono a sapere che a Hollywood hanno intenzione di girare il reboot di un vecchio film su di loro, intraprendono un surreale viaggio per fermare tutto, di nuovo.

Tra i tanti personaggi - molti dei quali frequentatori abituali dei set di Kevin Smith - che affollano il film, anche solo per un cameo, sono da segnalare Jason Biggs, James Van der Beek, Shannon Elizabeth. Brian Quinn e Tommy Chong. Fanno parte del cast anche Chris Hemsworth, Joe Manganiello, Craig Robnson e Melissa Benoist.

Staremo a vedere come sarà il reboot di Jay and Silent Bob. Nei giorni scorsi Kevin Smith ha paragonato Jason Mewes a Eleven di Stranger Things.