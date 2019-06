Arriva il trailer del nuovo film di Alessandro Rak, The Walking Liberty

Alessandro Rak è uno dei registi italiani più chiacchierati degli ultimi anni. Dopo l'apprezzamento guadagnato nel 2013 con il suo primo lungometraggio L'Arte della Felicità, il regista napoletano ha poi raggiunto quello che per ora è l'apice del suo successo con La Gatta Cenerentola, basato sull'omonima fiaba di Giambattista Basile.

Rak ha ora presentato con un brevissimo teaser trailer quello che sarà il suo prossimo progetto. Si chiama The Walking Liberty, titolo che fa volutamente il verso a The Walking Dead ma che, partendo da presupposti vagamente simili, vuole percorrere una strada diversa da quella della celebre serie.

"The Walking Dead è legata all'idea di un orribile futuro apocalittico, mentre noi vogliamo sviluppare l'idea di una futura libertà" ha spiegato Rak a Variety. Il regista ha poi continuato a parlare del nuovo film, che a quanto pare non farà mistero di basarsi su ideologie politiche piuttosto chiare: "Il film prende spunto da tutti quei movimenti populisti distruttivi che stiamo vedendo spuntare in tutta Europa" ha raccontato Rak.

In The Walking Liberty vedremo un mondo completamente ricoperto dalla foresta eccetto che per uno schermo che riproduce continuamente Il Grande Dittatore, storica pellicola di e con Charlie Chaplin. Protagonisti della storia saranno due personaggi: Yaya, quindicenne orfana ispirata al personaggio di Corto Maltese, e Lennie, gigante buono anch'egli senza famiglia.