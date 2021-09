Me contro Te: arriva il sorpasso su Fast & Furious 9 al box-office!

Nuovo record raggiunto da Me contro te - Il mistero della scuola incantata che proprio in giornata ha superato gli incassi totali al box-office italiano di Fast & Furious 9 e che adesso è proiettato per raggiungere la vetta degli incassi dell'intera annata che ancora appartiene alla pellicola Marvel Black Widow. Supererà anche quest'ultima?

Con i 122mila euro incassati ieri, Me contro te - Il mistero della scuola incantata è salito a quota 3.9 milioni di euro di incasso totale in queste settimane di programmazione, un risultato che lo porta a sorpassare i 3.7 milioni di euro racimolati da Fast & Furious 9. Sul podio ci sono anche Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto che incassa altri 109mila euro (salendo così a 1.2 milioni) e proprio Fast & Furious 9 ha incassato altri 92mila euro.

Quarta posizione in classifica per The Suicide Squad - Missione Suicida con altri 25mila euro di incasso, seguito da Candyman con 18mila euro (totale di 128mila), Free Guy - Eroe per caso con Ryan Reynolds e Frammenti dal passato con Hugh Jackman al settimo posto.

Chi però mantiene saldamente la leadership negli incassi italiani di questo 2021 è Black Widow, forte dei suoi 4.7 milioni di euro in totale, anche se i 3.9 milioni raggiunti finora dal successo Me contro Te potrebbero aumentare nelle prossime settimane e insidiare la prima posizione della Marvel e del film con Scarlett Johansson; quest'ultima è impegnata intanto nella causa contro la Disney e ha incassato il sostegno del movimento DisneyMustPay.

Per maggiori approfondimenti vi lasciamo alla recensione di Me contro te - Il mistero della scuola incantata.