Arriva Sky Cinema Dreamworks, canale dedicato al meglio dell'animazione dello studio

Sky annuncia l'imminente arriva di Sky Cinema Dreamworks, un intero canale dedicato al meglio dell'animazione della Dreamworks Animations che sarà disponibile per gli abbonati dal prossimo 1° aprile fino al 19 dello stesso mese e avrà il meglio dei titoli dello studio, dal Principe d'Egitto a Dragon Trainer.

Come già successo per altri canali creati da Sky, Cinema Dreamworks proporrà un intera programmazione interamente dedicata all'animazione dello studio Universal, che tra i tanti film prodotti ha i quattro capitolo di Shrek con l'aggiunta de Il Gatto con gli Stivali, Dragon Trainer 2 e Dragon Trainer: Il mondo nascosto, due dei tre capitoli di Kung Fu Panda, Trolls, Baby Boss, tutti i Madagascar con I Pinguini di Madagascar a fargli compagnia, I Croods, Mr. Peabody & Sherman e infine Z la Formica.



Vi ricordiamo inoltre che la collezione dei titoli Dreamworks è disponibile anche on deamand su Sky e Now Tv, la piattaforma streaming di Sky. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Dragon Trainer: Il mondo nascosto, alla recensione di Baby Boss e a quella de I Croods.



Contenti di Sky Cinema Dreamworks? Usufruirete del canale in questo difficile momento di distanziamento sociale e isolamento casalingo? Fateci sapere la vostra nei commenti in calce alla notizia.