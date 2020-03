Arriva Shakedown, il primo film non per adulti di Pornhub

Arriva per tutti, nella vita, un momento in cui sale la voglia di esplorare territori mai battuti, di provare a cimentarsi in qualcosa di nuovo: avranno seguito forse questa linea di pensiero i vertici di Pornhub quando hanno deciso di produrre il primo film non porno della nota piattaforma.

Il film si chiama Shakedown, ed in realtà non si discosta eccessivamente dalle tematiche inerenti al resto della produzione 'pornhubiana': l'argomento sono infatti i lesbian strip club di Los Angeles e, soprattutto, la variegata umanità che li popola.

Shakedown prenderà in esame un lasso di tempo che ricopre gli ultimi quindici anni, periodo in cui la regista Leilah Weinraub ha documentato con le proprie riprese tutto ciò da cui sono tratti gli spezzoni che vediamo nel film. L'opera di Weinraub sarà disponibile per tutto il mese di marzo in streaming gratuito su Pornhub stesso, per poi sbarcare su Criterion Channel in primavera e su iTunes entro la prossima estate.

"Il film fa parte di un impegno più largo che Pornhub ha preso per supportare l'arte. Vogliamo essere visti come una piattaforma che gli artisti e i creatori di contenuti possano usare. Abbiamo visto tanti artisti produrre contenuti che potrebbero non trovare casa, ad esempio, su Vimeo o su YouTube, che non consentono di mostrare nudità. Per noi, ospitare la premiere di un film prodotto da noi stessi è una prima volta. Ne siamo davvero entusiasti" ha dichiarato Alex Klein, direttore del brand Pornhub.

Chissà che in futuro, dunque, altri contenuti del genere non possano trovare posto nel catalogo della celebre piattaforma. Recentemente, intanto, il sito ha dovuto affrontare una causa intentatagli da un utente sordo che lamentava la mancanza di sottotitoli su Pornhub.