Arriva il reboot di Final Destination dagli sceneggiatori di Saw

La Morte tornerà a mietere le proprie vittime, soprattutto quelle che sono riuscite a 'scamparla' una volta, in un nuovo reboot cinematografico di Final Destination, in arrivo grazie alla New Line Cinema.

Lo studio, svela il sito The Hollywood Reporter, ha deciso di reboottare il franchise affidando la sceneggiatura del progetto a Patrick Melton e Marcus Dunstan, sceneggiatori di un altro franchise ben noto ai fan dell'orrore, quello di Saw.

Il franchise di Final Destination è iniziato nel 2000 con uno script scritto, originariamente, per un episodio della serie televisiva X-Files. L'idea di base era semplice: un gruppo di adolescenti riusciva a sfuggire alla Morte per via di un incidente aereo perché uno di loro riusciva ad avere una premonizione dell'accaduto. Da lì, però, la Morte li avrebbe 'rincorsi' per reclamare le anime ed uno ad uno morivano nei modi più disparati (e originali) possibili. C'è un modo per fregare nuovamente la Morte e il proprio destino?

Composto da cinque episodi, il franchise fu sempre criticato per via dei pessimi dialoghi e per delle trame prevedibilissimi, ma elogiato per i concept e le sequenze che coinvolgevano le morti dei personaggi. Nonostante ciò, la saga fu amata dal pubblico e un grosso successo, incassando quasi 700 milioni di dollari in undici anni e con cinque film. Un sesto film è stato in fase di sviluppo per svariato tempo, fino ad oggi, con l'annuncio di un reboot.