...E Alla Fine Arriva Polly, non solo Jennifer Aniston: quante star di Friends ci sono?

La carriera di Jennifer Aniston parla da sé: dal suo esordio ad oggi l'attrice ha messo in curriculum successi su successi, ma nonostante ciò, inutile girarci intorno, è impossibile pensare a lei senza che la mente vada a Friends e a Rachel Green! I produttori lo sanno bene, come testimonia il cast di ...E Alla Fine Arriva Polly.

Nel 2004, infatti, la leggendaria sitcom con David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry e Lisa Kudrow si era appena conclusa dopo 10 anni di straordinari successi: dalle parti di Universal, dunque, pensarono bene di sfruttare l'onda lunga del successo di Friends includendo nel cast del film con Jennifer Aniston un bel po' di guest star comparse nel corso delle 10 stagioni dello show.

Il primo nome a saltare all'occhio, in effetti, è proprio quello del protagonista Ben Stiller, che in Friends vediamo in un episodio proprio nel ruolo di uno spasimante di Rachel; passiamo quindi a Hank Hazaria, che più volte ha fatto la sua comparsa nei panni di David, storico interesse amoroso di Phoebe; fu sempre Phoebe, inoltre, ad avere una storia con l'esilarante personaggio interpretato da Alec Baldwin, l'esaltatissimo Parker.

Della lista fanno inoltre parte anche le due donne presenti nella scena in cui incontriamo per la prima volta il personaggio di Aniston: entrambe, infatti, hanno degli appuntamenti con Ross nel corso della serie. E voi, avevate notato tutte queste comparse tutt'altro che casuali? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di Friends, intanto, scopriamo quale aspetto di Rachel Jennifer Aniston proprio non sopportava.