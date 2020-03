Arriva un nuovo poster per Black Widow, ma tutti si aspettano la cancellazione

Mentre gli addetti ai lavori si aspettano l'inevitabile annuncio di Disney/Marvel Studios per il rinvio dell'uscita di Black Widow a causa della pandemia di Coronavirus, in rete è approdato un nuovo fantastico poster promozionale per il primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Il poster, che come al solito trovate in calce all'articolo, ci mostra una versione stilizzata a mo' di fumetto della Natasha Romanoff di Scarlett Johansson, che a discapito di tutti è sempre pronta all'azione.

Come al solito, potete ammirarlo e scaricarlo scendendo in calce all'articolo.

Nel frattempo, con l'intera stagione cinematografica che sembra compromessa dopo il rinvio di numerosi film fra cui Mulan, Fast & Furious 9, The New Mutants, Antlers e tanti altri ancora, potrebbe essere solo una questione di tempo prima che il prequel diretto da Cate Shortland si arrenda alla pandemia: in queste ore alcune voci di corridoio hanno dato l'annuncio del rinvio di Black Widow come imminente, ma gli ultimi rapporti ufficiali indicano che la Disney intende avanzare come previsto. Per il momento vi invitiamo a rimanere sintonizzati, con la garanzia che ogni eventuale aggiornamento arriverà tempestivamente sui nostri canali.

Se volete, date un'altra occhiata al trailer finale di Black Widow. A meno di rinvii, il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 29 aprile.