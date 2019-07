Arriva l'immancabile petizione contro Halle Bailey nei panni de La Sirenetta

Chi di casting controverso ferisce, di petizione perisce, o almeno così piace pensare ai tanti appassionati o fan che creano ormai da anni queste richieste via Change.org sostanzialmente fini a se stesse e destinate a far parlare soltanto un po', come l'ultima ideata contro la scelta di Halle Baily nei panni de La Sirenetta.

Curiosamente, la petizione non se la prende tanto con il colore della pelle dalla giovane protagonista, che è anche un'ottima cantata (parte integrante dei motivi della scelta), perché il problema principale è un altro: i capelli rossi. Nella petizione si legge proprio: "Siamo tutti per la diversità e sono certo che lei possa cantare e recitare benissimo nella parte, però Ariel è ICONICAMENTE rossa di capelli. Perché negare questo ai fan?".



L'ideatore della petizione va poi oltre, tirando in ballo altri classici dove è stato rispettato il casting etnico relativo all'ambientazione: "Nel nuovo live-action di Aladdin, Jasime è stata scelta tra diverse attrici di origini mediorientali, così come le voci de Il Re Leone sono state selezionate tra interpreti afro-americani. Allora perché Ariel non deve restare una ragazza con i capelli rossi e gli occhi azzurri?".



Dopodiché conclude: "Non c'è niente di sbagliato nell'appartenere a qualsiasi razza. Bianchi, neri, asiatici, latini ecc. Proprio come Mulan è asiatica con i capelli neri e gli occhi marroni e SI SPERA Pocahontas una nativa americana, Ariel è la nostra principessa dai capelli rossi. Dovrebbe scegliere una ragazza con queste caratteristiche".



Intanto vi ricordiamo che La Sirenetta live-action diretto da Rob Marshall vedrà nel cast anche Jacob Tremblay come voce di Flounder, Awkafina come Scuttle e forse Melissa McCarthy nei panni di Ursula, per un'uscita a data da destinarsi.