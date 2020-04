Anche Birds of Prey riceve il suo honest trailer, ecco le prese in giro sul film

Se la regista Cathy Yan continua a difendere Birds Of Prey e il suo cast femminile, è arrivato invece il momento che la community si faccia una grassa risata alle spese di chi ha prodotto il film con Margot Robbie.

"In un mondo in cui Warner Bors. desidera che Jared Leto non fosse mai esistito... e in effetti, in cui tutto Suicide Squad è stato una bugia (dimenticatelo completamente), l'unica parte che avete apprezzato del film è stata strappata dalla tomba e le è stata affidata una squadra tutta sua", esordisce la tipica voce profonda che promuove il film sul canale Youtube Screen Junkies.

Il video scherza poi sui continui cambi di personalità della protagonista, sull'antagonista (gestore del peggior club in cui passare il tempo), e sul team delle Birds of Prey, che in realtà non è affatto un team. Il film viene poi dipinto come un film per adolescenti... vietato agli adolescenti, a causa della restrizione sull'età applicata da molti paesi.

"Quindi preparatevi, per un viaggio da adulti che è più simile a Bugs Bunny che a Batman", invita il presentatore. Cosa ne pensate del trailer? Le critiche sono giuste? O si spinge un po' troppo in là, scherzando su difetti tutto sommato trascurabili?

A causa dei suoi <strong>contenuti rated-R</strong> il film è stato paragonato a Deadpool, anche se la regista non ha condiviso questa visione.