Arriva un film targato Warner Bros su Yasuke, il primo samurai africano

Dopo molti anni, verrà finalmente realizzato un adattamento cinematografico basato sulla storia di Yasuke, il primo leggendario Samurai africano.

A realizzare la pellicola sarà Warner Bros. La casa di produzione cinematografica ha siglato un accordo con il regista Blitz Bazawule, conosciuto per film come The Burial of Kojo (2018), Black Is King (2020) e Il colore viola (2023). Il film della Warner Bros diretto da Bazawule è stato provvisoriamente intitolato "Black Samurai". Al momento non sono noti dettagli riguardanti il cast o un’eventuale data d’uscita.

La storia di Yasuke aveva precedentemente ricevuto un adattamento animato, nato da una collaborazione tra Netflix e lo studio giapponese MAPPA. La sinossi ufficiale della piattaforma streaming, che si distanzia molto dalla storia originale del Samurai africano, descriveva così la serie animata: “In un Giappone feudale devastato dalla guerra e pieno di mech e magia, il più grande ronin mai conosciuto, Yasuke, lotta per mantenere un'esistenza pacifica dopo un passato di violenza. Ma quando un villaggio locale diventa il centro dello sconvolgimento sociale tra daimyo in guerra, Yasuke deve imbracciare la spada e trasportare un misterioso bambino che è il bersaglio di forze oscure e signori della guerra assetati di sangue. La storia di Yasuke, il primo samurai africano che ha realmente servito il leggendario Oda Nobunaga, sarà resa nota al mondo.” Qui potete leggere la nostra recensione di Yasuke, prodotto realizzato da Netflix.

