Arriva il film in live-action su Tom & Jerry, Tim Story alla regia

La Warner Bros. Pictures è pronta a dare vita a due personaggi classici dell'animazione in una pellicola - invece - realizzata in live-action. E' quanto svela in esclusiva Variety: stiamo parlando di Tom & Jerry.

Sebbene i dettagli siano al momenti scarsissimi, sembra che lo studio abbia intenzione di realizzare una pellicola in live-action dedicata a Tom & Jerry, con l'intenzione di svilupparla in live-action. A quanto pare la Warner Bros. starebbe puntando molto sul titolo, con l'intenzione di entrare in produzione il prossimo anno e distribuire la pellicola entro il 2020.

La regia del titolo potrebbe essere affidata a Tim Story, autore dei primi due film cinematografici dedicati ai Fantastici Quattro e prodotti dalla Twentieth Century Fox: il filmaker sarebbe in trattative avanzate con la Warner per decidere se sedersi in cabina di regia o meno. Sarebbe stato proprio Story, a quanto pare, ad avanzare l'idea di una pellicola incentrata sui due personaggi, con lo studio piuttosto interessato nel progetto.

Variety conferma che la pellicola sarà ambientata nel mondo reale (dunque live-action) ma con i due personaggi animati tramite CGI. Come nel cartoon originale, dove la comicità era 'fisica', i due personaggi non parleranno e si affideranno alle gag per strappare le risate al pubblico.