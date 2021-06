Arriva il film cinese più costoso della storia: la regia affidata a 3 leggendari registi!

Al famoso Marche du Film del Festival di Cannes 2021 è stato presentato il film più costoso della storia del cinema cinese: intitolato The Battle at Lake Changjin, rappresenta un'impresa produttiva che in quanto tale ha richiesto lo sforzo da ben tre grandi registi contemporaneamente.

Il film, un epico dramma sulla guerra di Corea, è stato co-diretto dai maestri del cinema cinese Chen Kaige, Tsui Hark e Dante Lam e vanta un budget di produzione di 200 milioni di dollari: farà il suo debutto sul mercato della Croisette grazie a Distribution Workshop di Taipei, che gestirà le vendite dei diritti di distribuzione in tutto il mondo. Il budget è chiaramente la prima cosa che salta all'occhio: tenete presente che supera di gran lunga quello di alcuni dei più recenti war-movie hollywoodiani come 1917 di Sam Mendes ($95 milioni di dollari di budget) e Dunkirk di Christopher Nolan ($150 milioni di dollari).

Altro dettaglio impossibile da non sottolineare è la rara collaborazione dietro la macchina da presa di tre giganti del cinema orientale, che si sono serviti anche della presenza di Wu Jing, uno degli attori più noti e seguiti dell'industria cinese, già protagonista di Wolf Warrior 2 (2017), che rimane il più grande film cinese nella storia del botteghino con $867 milioni dal solo mercato nazionale, ma anche di The Wandering Earth, il primo blockbuster di fantascienza cinese con aspirazioni internazionali (700 milioni di dollari di incasso). Fa parte del cast anche l'astro nascente Jackson Yee, protagonista del film nominato all'Oscar Better Days di Derek Tsang e A Little Red Flower.

Il film è incentrato sui sacrifici e l'eroismo dei soldati cinesi durante la vera battaglia del lago Changjin avvenuta nel 1950 durante la guerra di Corea (o "la guerra per resistere all'aggressione degli Stati Uniti e aiutare la Corea", come è conosciuta in Cina). Una vittoria cruciale per l'esercito cinese, che costrinsero le forze militari statunitensi alla ritirata. Secondo quanto riportato da Cannes il progetto sarebbe già in fase di post-produzione, avendo completato le riprese principali all'inizio di quest'anno. L'uscita è attesa entro la fine del 2021.