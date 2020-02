Arriva la figurina Hot Toys del Miles Morales di Spider-Man: Un Nuovo Universo

Spider-Man: Un Nuovo Universo è sicuramente stata una delle mosse più azzeccate della coppia Marvel e Sony, tanto da spingere molti fan a considerare il film animato come una delle migliori (se non addirittura la migliore) trasposizioni cinematografiche dell'Uomo Ragno.

Il merito, oltre che al meraviglioso comparto tecnico e a una trama ben congegnata che ha introdotto in maniera brillante il concetto di multi-verso, va sicuramente anche al protagonista Miles Morales, meravigliosamente caratterizzato e inquadrato in uno stile urban perfetto per i toni del film.

Suona piuttosto strano, dunque, che un'azienda sempre sul pezzo come Hot Toys abbia deciso soltanto due anni dopo l'uscita del film di sfruttare un personaggio dal grosso potenziale come Miles: la figurina del protagonista di Spider-Man: Un Nuovo Universo è infatti soltanto ora disponibile per l'acquisto, ed include vari pezzi intercambiabili tra vestiti, mani, volti, costumi, ragnatele e così via.

Da oggi è dunque possibile pre-ordinare la riproduzione in scala di Miles Morales, e siamo sicuri che i fan non se lo faranno ripetere due volte! La saga prodotta da Sony, comunque, non si fermerà qui: recentemente è infatti stata annunciata la data d'uscita del sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo. Per il futuro, inoltre, Jharrel Jerome ha dichiarato di voler interpretare lo Spider-Man di Miles Morales in un nuovo film.