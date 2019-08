Arriva Epic Universe, nuovo parco a tema di Universal Orlando

Universal Orlando Resort ha ufficializzato la prossima apertura di un nuovo parco a tema, il quarto all'interno del grande complesso. Si chiamerà Epic Universe e promette di essere il progetto più ambizioso e rivoluzionario, destinato a cambiare il concetto stesso dei parchi a tema.

Al di là di queste roboanti affermazioni, si hanno al momento poche certezze su cosa sarà esattamente Epic Universe. Tom Williams, presidente e amministratore delegato di Universal Parks & Resorts, ha dichiarato: "La nostra visione è storica. Epic Universe si baserà su tutto ciò che abbiamo fatto e diventerà il parco a tema più coinvolgente e innovativo che abbiamo mai creato. È un investimento nel nostro business, nel nostro settore, nei membri del nostro team e nella nostra comunità."

Il parco sorgerà all'interno di un sito di 750 acri, quasi il doppio della superficie totale del complesso Universal Orlando, e conterrà anche hotel, negozi e ristoranti.

Per quanto riguarda le attrazioni, non ci sono conferme ufficiali. Quello che è certo è che Universal Orlando stava progettando un Nintendo World, i cui lavori sono stati bruscamente interrotti un paio d'anni fa. Potrebbe quindi, chissà, essere ospitato nel nuovo Epic Universe. Altre voci parlano invece di progetti che ruotano intorno ai franchise Animali Fantastici (è stata recentemente rivelata la data di uscita del terzo capitolo) e Jurassic World. Oppure, pensando al successo del mondo di Harry Potter (che ha appena festeggiato il compleanno) nei due parchi Islands of Adventure e Universal Studios Florida, si potrebbe pensare a qualcosa del genere.

In ogni caso, scopriremo presto cosa c'è in serbo in Epic Universe.