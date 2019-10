Arriva la conferma che Catwoman sarà nera in The Batman, presto notizie ufficiali

A quanto pare è arrivata la conferma che la Warner Bros. e Matt Reeves sono davvero alla ricerca di un'attrice di colore per il ruolo di Catwoman in The Batman, e stando a Justin Kroll di Variety molto presto sarà rivelato il nome di chi la interpreterà.

Qualche settimana fa alcune voci di corridoio hanno suggerito che la produzione avesse in mente una Selina Kyle afroamericana per il nuovo franchise con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, e adesso durante un'apparizione nel podcast di "My Mom's Basement" di Barstool Sports, Justin Kroll di Variety ha confermato i rumor.

Il reporter si è detto anche a conoscenza di alcuni nomi che ha definito "piuttosto interessanti", rivelando che un annuncio potrebbe essere imminente: secondo Kroll quando la nuova Catwoman sarà rivelata, si tratterà di una notizia bomba.

Purtroppo si infrangono dunque i sogni di Michelle Pfeiffer, che proprio nelle scorse ore aveva sponsorizzato Elle Fanning come nuova Catwoman. Ricordiamo che al momento la produzione di The Batman è a colloqui con Jonah Hill, che dovrebbe interpretare il villain principale del film (Enigmista o Pinguino) mentre Jeffrey Wright ha firmato per interpretare il commissario James Gordon. Ciò molto probabilmente comporterà di conseguenza una Barbara Gordon/Batgirl di colore per il film stand-alone omonimo, che insieme a Nightwing farà parte di un Batman-Verse curato da Matt Reeves.

The Batman uscirà nei cinema a giugno del 2021.