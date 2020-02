Arriva un cofanetto speciale della trilogia di Batman di Christopher Nolan

Sarà in vendita dal prossimo 5 marzo un cofanetto speciale, in edizione limitata, della trilogia di Batman diretta da Christopher Nolan. Il Cavaliere Oscuro: La Trilogia - Art Edition è distribuito da Warner Bros. Entertainment, in 4K ULtra HD e Blu-ray, in soli mille esemplari.

La collezione arriva in occasione dei 15 anni dall'uscita di Batman Begins (leggi qui la nostra recensione), per la regia di Christopher Nolan, che diresse poi anche i successivi Il Cavaliere Oscuro (2008), con un indimenticabile Heath Ledger nel ruolo di Joker, e Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno (2012).

Si tratta di tre cofanetti in cartoncino, composti da slipcase e digipack, che includeranno tre dischi ciascuno: per ogni film ci sarà infatti la versione in 4K Ultra HD, quella in Blu-ray e i contenuti speciali, sempre in Blu-ray. La copertina di ogni cofanetto è illustrata con le esclusive grafiche realizzate dagli artisti della Mondo, il collettivo di creativi specializzati negli artwork ispirati al mondo del cinema, dei fumetti e delle serie tv. I loro lavori spaziano infatti da Game of Thrones ai film dello Studio Ghibli, passando naturalmente per i supereroi di DC Comics.

Le illustrazioni sulle copertina di questa limited edition sono gli adattamenti degli introvabili poster firmati rispettivamente da Kevin Tong (Batman Begins), Mike Mitchell (Il Cavaliere Oscuro) e Jock (Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno).